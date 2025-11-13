La mañana de Jáchal se vio sacudida este jueves cuando Juan “Carloncho” Álvarez, un vecino muy apreciado de la comunidad, se descompensó cerca de las 8 en su domicilio y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Roque. Una vez allí, los médicos confirmaron que el hombre de 63 años había sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV), lo que agravó de inmediato su estado de salud.

El doctor Carlos Páez, a cargo de la primera atención, determinó que el cuadro era “altamente complejo” y que Álvarez necesitaba una intervención urgente en un centro de mayor complejidad, por lo que se activó el protocolo interinstitucional para su evacuación.

El operativo incluyó el trabajo coordinado de fuerzas de seguridad, personal de Salud y el helicóptero provincial, que despegó rápidamente hacia Jáchal para acelerar el traslado. La aeronave llegó pasado el mediodía al Hospital Rawson, donde el paciente fue recibido por un equipo preparado para intervenirlo en cuanto su condición lo permita.

Fuentes policiales señalaron que el cuadro de “Carloncho” sigue siendo crítico, por lo que permanece bajo estricta vigilancia médica. En tanto, su familia pidió cadenas de oración, un gesto que se extendió rápidamente entre vecinos y conocidos de todo el departamento, donde Álvarez es muy querido.