En la cuenta regresiva hacia la Fiesta Nacional del Sol 2025, el Comité Evaluador de la Emprendedora del Sol ya definió quién será la nueva representante del trabajo y la creatividad femenina sanjuanina. Los 15 profesionales que integran el jurado evaluaron y puntuaron las 19 carpetas de proyectos presentadas por las candidatas de cada departamento.
El resultado final, que consagra a la nueva Emprendedora del Sol, permanece bajo resguardo de la escribana Mayor de Gobierno, Mayra María Eugenia Mancini, quien será la encargada de develar el nombre durante la última noche de la FNS, el sábado 22 de noviembre.
Durante casi tres horas, los integrantes del comité se reunieron para analizar en detalle cada propuesta, siguiendo criterios de evaluación que contemplaron la sustentabilidad del negocio, la generación de empleo, la contribución al desarrollo local, el valor agregado de los insumos utilizados y la circularidad de los procesos productivos.
Una vez concluida la votación, la escribana Mancini realizó el conteo de los puntajes, redactó el acta correspondiente y selló el resultado hasta su anuncio oficial en el Acto Central de la Fiesta Nacional del Sol.
El comité estuvo integrado por figuras de distintos sectores productivos, empresariales, financieros y académicos:
- Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI.
- Gabriela Carranza, presidenta del Departamento Mujer de la UISJ.
- María Lucila Avelin Cesco, vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Sebastián Medici, representante de Veladero.
- Jimena Daneri, de WIM Argentina.
- Federico Heiss, gerente de Banca Minorista del Banco San Juan.
- Pablo Dellazoppa, gerente de Diario de Cuyo.
- Ángela Baudino, presidenta de Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de San Juan.
- Mónica Sánchez Martín, presidenta de la Cámara de Mujeres Productoras de la FESJ.
- Marcela Zegaib, subsecretaria del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.
- Manuel Rodríguez, presidente de la Agencia Calidad San Juan.
- María del Carmen Muñoz, Emprendedora del Sol 2024.
- Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios.
- José Carpino, director de Pymes y Emprendedores.
- Federica Mariconda, jefa de Asesores del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.
