Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Comenzó la etapa final de la negociación para el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, y en la Casa Rosada crece el optimismo sobre un anuncio que podría concretarse en los próximos días. Altos funcionarios señalaron que las condiciones están prácticamente cerradas, y solo resta la confirmación oficial. El canciller Pablo Quirno regresa este jueves 13 de noviembre de su primera gira a Washington, acompañado por el secretario de Producción, Pablo Lavigne, y el embajador Luis Kreckler.

Durante su visita, la delegación argentina mantuvo reuniones clave con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para ultimar detalles del tratado. Además, participaron en una cena empresarial con el Council of America, donde inversores estadounidenses destacaron las expectativas positivas sobre la economía argentina.

Quirno también reafirmó ante empresarios el rumbo del plan económico del presidente Javier Milei y anticipó las reformas que se presentarán al Congreso en 2026. En paralelo, días atrás, el secretario del Tesoro de EE.UU. confirmó que Argentina activó un tramo del swap de divisas con Estados Unidos, generando ganancias para la administración norteamericana y contribuyendo a la estabilidad del peso argentino.

Aunque persiste el hermetismo sobre la fecha exacta del anuncio, la Casa Rosada sostiene que el acuerdo está cerrado y que solo resta la comunicación oficial. Rumores sobre la posible visita de Scott Bessent a Argentina para fin de año circulan en los pasillos, aunque no fueron confirmados por el Gobierno.

Con este escenario, la expectativa en Buenos Aires es que la concreción del tratado comercial consolide la relación bilateral y genere nuevas oportunidades para la economía argentina.