En un hecho que generó repudio generalizado, Jonathan José Smith fue apuñalado con una llave de auto en la cabeza durante un partido de fútbol femenino Sub 16 en el Club GEVE de Berazategui. La víctima, que fue operada con éxito, permanece internada en terapia intensiva.

Según testigos, la agresión se produjo luego de una pelea entre familiares derivada de un conflicto entre jugadoras, y Smith habría intentado defender a un amigo y a su hija, quien también fue agredida durante los incidentes.

El agresor, identificado como Omar Álvarez, de 40 años, fue detenido bajo la acusación de tentativa de homicidio, delito que prevé penas de hasta 17 años de prisión.

Imágenes del lugar muestran a Smith siendo atendido con la llave todavía incrustada en la cabeza, mientras se escuchaban los llantos de las niñas que momentos antes participaban del partido.

Las autoridades locales y de seguridad informaron que se iniciaron investigaciones para esclarecer el contexto de la pelea y determinar responsabilidades adicionales, mientras la comunidad deportiva y los vecinos expresan su rechazo a la violencia en el deporte juvenil.