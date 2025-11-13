Un informe técnico del Centro de Información Judicial (CIJ) sumó nuevas evidencias que podrían ampliar el número de militantes de La Cámpora vinculados al ataque contra el edificio de TN y eltrece, ocurrido el 10 de junio tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El documento revela un entramado de llamadas cruzadas y geolocalizaciones coincidentes entre los seis imputados y otros dirigentes y trabajadores identificados con la agrupación kirchnerista.

El CIJ analizó las comunicaciones registradas entre las 19.50 y las 23.54, el lapso en el que se produjo el ataque, y detectó que varios militantes estuvieron en celdas telefónicas ubicadas a una o dos cuadras del canal, manteniendo contactos con quienes ingresaron a la fuerza al predio de Artear. Si bien no existen pruebas de que estas personas hayan participado de los destrozos, los investigadores consideran que las conexiones apuntan a una posible coordinación externa.

Los seis acusados ya identificados son Alberto Grasso Rivaldi, Pablo Giles, Matías Federici, José Lepere, Rubén Pavón y Facundo Lococo, todos imputados por actuar de manera coordinada para vulnerar al personal de seguridad e ingresar al edificio. A ellos se suman ahora nuevos nombres surgidos del cruce de datos.

Entre los señalados figura Juan Agustín Debandi, concejal de Tres de Febrero y referente de La Cámpora, cuyo teléfono se ubicó en Lima 1149, a una cuadra de TN, con registros de llamadas a Lococo y a Santiago Gambarte, militante estudiantil. Gambarte, a su vez, estuvo en distintos puntos cercanos al canal y mantuvo contactos con otros involucrados.

También aparece Ángel “Pachu” Pereira, exempleado del Renaper y militante peronista, cuyo teléfono impactó en antenas de la misma zona, con comunicaciones al núcleo imputado. La lista se amplía con Roxana López, exdiputada provincial; Rodolfo Muñoz, empleado de la UBA; Norberto Peracho, integrante de Fuerza Patria; Bruno Moro, empleado de la Cámara de Senadores bonaerense; y otros militantes que hablaron con Lococo en las horas críticas.

El informe sostiene que estas conexiones podrían reflejar apoyo logístico y un grado mayor de organización, reforzando la hipótesis de que el ataque no fue espontáneo. Durante los incidentes, los manifestantes rompieron vidrios, dañaron autos, destruyeron mobiliario interno y robaron bicicletas, ingresando por la calle Lima en medio de la tensa movilización en apoyo a Cristina Kirchner.

En julio, la Justicia ya había imputado a Giles, Lepere y Federici, imponiéndoles restricciones de acercamiento y órdenes de presentación periódica. Con estas nuevas pruebas, los investigadores evalúan si corresponde ampliar la acusación y citar a declarar a los nuevos señalados.