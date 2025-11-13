El calvario que vivió Florencia Peña cuando se filtró su video íntimo junto a su entonces marido, Mariano Otero, fue uno de los momentos más difíciles para la actriz y su familia. La actriz fue víctima de una situación delictiva donde invadieron su intimidad. El video llegó a Internet y se viralizó por todos lados, obligando a la actriz a accionar legalmente para evitar la difusión de dichas imágenes que afectaron su vida.

La dolorosa noticia volvió a los medios en las últimas horas después de que Marcela Feudale contara lo que se decía en los pasillos de eltrece en aquellos tiempos. Feudale mencionó que se vinculaba a Mariano Iúdica como la persona que lo había filtrado. La información fue ampliada en Puro Show, donde Pampito relató la situación: “En este canal (eltrece) hacían 'Dale a la tarde', que en ese momento se había filtrado el video tremendo a Flor Peña. Feudale dijo que en los pasillos contaban que quien lo había filtrado era Mariano Iúdica. Estuve hablando con el entorno de Florencia y me cuentan esta situación”.

Las sospechas que circulaban en los medios eran muy específicas. Tauro, en la entrevista con LAM, relató que "Se sospechaba que él lo había sacado de adentro del teléfono". Nancy Duré, por su parte, sumó que, si bien "Es verdad que había cortocircuito con Iúdica, se llevaban mal en la conducción", también "se hablaba que lo otro venía por el lado de la política". De aquella época, se cuentan detalles "de Flor llorando en los camarines, su angustia".

Ante la reactivación de este escándalo, el entorno de la actriz manifestó su profundo malestar. El periodista de Puro Show aseguró que "Flor no la está pasando bien con que otra vez hayan sacado a luz este tema". Y continuó, señalando que "Florencia no está contenta con que la hayan involucrado en este quilombo que no tiene nada que ver".

A pesar de los viejos rumores que le susurraban a la actriz —donde le "decían 'fue Mariano, fue Mariano'"—, la postura de Peña es de total confianza hacia su colega. El entorno confirmó que "Florencia de ninguna manera duda de Mariano Iúdica y que le haya filtrado ese video". De hecho, "Florencia no cree que haya sido él". Para la actriz, el incidente de la filtración fue un tema "muy doloroso y muy grave en su momento", algo que tuvo que "charlar con sus hijos y sanar", por lo que actualmente "no quiere saber nada, no quiere dar notas de esto".