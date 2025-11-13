El Banco Nación relanzó su línea de créditos personales “+Autos”, con una tasa fija del 38% anual y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de un vehículo, ya sea 0km o usado de hasta 10 años. El programa, que se gestiona de manera 100% online y sin garantía prendaria, vuelve a posicionarse como una de las alternativas más competitivas del mercado automotor.

En San Juan, 37 concesionarias ya están adheridas al plan, lo que permite a los interesados iniciar el trámite directamente en los puntos de venta locales, presentando solo el DNI. La línea está disponible tanto para clientes como para no clientes del Banco Nación, e incluye beneficios adicionales como apertura instantánea de cuenta, tarjeta digital y seguros con descuentos a través de Nación Seguros.

A continuación, el listado completo de las concesionarias sanjuaninas adheridas al programa “+Autos”:

• 10 de Septiembre S.R.L. | Ameghino Sur 85734.

• Acosta Automotores | Florentino Ameghino (Sur) 83134.

• American Cars | Av 9 De Julio 1153 Este 115334.

• Andar Automotores San Juan | Mendoza (Sur) 198334.

• Ansa Automotores S.R.L. | Salta Sur 78434.

• Auto Náutica San Juan | Av. J. I. De La Roza (Oeste) 147134.

• Automotores San Juan | Av. Alem (Sur) 120934.

• Automotores Valdivia | Av. J. I. De La Roza (Oeste) 50734.

• Automotores Valdivia | Pedro Valdivia (Oeste) 51734.

• Central Automotores | Av. J. I. De La Roza (Oeste) 105834.

• Fiat San Juan | Lat. Norte Av. Circunvalación (Oeste) 28134.

• Fiore Automotores | Av. Rawson (Norte) 9434.

• Goldstein Automotores S.A.C.I. | Av. Alem Sur 60234.

• Gonzalez Gonzalez Sa | Saturnino Sarassa Este 85034.

• Grand Benoit Sa | Av. José Ignacio De La Roza 166334.

• Grand Benoit Sa | Lateral De Circunvalación 157534.

• Grimalt Rafael Adrian | Av. Paula A De Sarmiento Norte 76734.

• Grupo Rubia S.A.S. | Av. España sur 125134.

• Itala S.A | Lateral Circunvalación Oeste 28134.

• Le Pont S.A. | Av. Libertador (Oeste), Piso 5, Of. 4 52134.

• Le Pont S.A. | Lateral De Circunvalación Se 157534.

• Modo S.A.s | Ignacio De La Rosa 265034.

• Pelucar | Av. J. I. De La Roza (Oeste) 264434.

• Rubia Automotores Srl | Pedro De Valdivia Oeste 51734.

• Rubia Motors | Av. España (Sur) 125134.

• Rutas Automotores S.R.L. | Av. Rioja 38534.

• San Juan Cars | Av. Rioja (Sur) 109334.

• Sanz German Esteban | Humberto 76134.

• Sr. González - Toyota San Juan | Saturnino Sarassa (Este) 85034.

• Ventrice Maysen Guillermo Mario | Av. Rawson 84034.

• Vernon S.A. | Avenida Pedro Luro 84034.

• Víctor Molina Automotores | Av. Paula A. De Sarmiento (Sur) 111834.

• Victoria Autos | Salta (Sur) 86934.

• Yacopini Mirai Sa | P. Albarracin De Sarmiento Nor 69956.

• Grimalt Autos (Santa Lucía) | Colón (Sur) 42556.

• Miodowsky Automotores (Santa Lucía) | Libertador (Este) 179856.

• Lorwest Ci Sa (Villa Krause) | Lateral Este Acceso Sur 156.