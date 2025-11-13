Economía > El listado completo
En San Juan, estas 37 concesionarias adhieren a los créditos del Banco Nación para cambiar el auto
POR REDACCIÓN
El Banco Nación relanzó su línea de créditos personales “+Autos”, con una tasa fija del 38% anual y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de un vehículo, ya sea 0km o usado de hasta 10 años. El programa, que se gestiona de manera 100% online y sin garantía prendaria, vuelve a posicionarse como una de las alternativas más competitivas del mercado automotor.
En San Juan, 37 concesionarias ya están adheridas al plan, lo que permite a los interesados iniciar el trámite directamente en los puntos de venta locales, presentando solo el DNI. La línea está disponible tanto para clientes como para no clientes del Banco Nación, e incluye beneficios adicionales como apertura instantánea de cuenta, tarjeta digital y seguros con descuentos a través de Nación Seguros.
A continuación, el listado completo de las concesionarias sanjuaninas adheridas al programa “+Autos”:
• 10 de Septiembre S.R.L. | Ameghino Sur 85734.
• Acosta Automotores | Florentino Ameghino (Sur) 83134.
• American Cars | Av 9 De Julio 1153 Este 115334.
• Andar Automotores San Juan | Mendoza (Sur) 198334.
• Ansa Automotores S.R.L. | Salta Sur 78434.
• Auto Náutica San Juan | Av. J. I. De La Roza (Oeste) 147134.
• Automotores San Juan | Av. Alem (Sur) 120934.
• Automotores Valdivia | Av. J. I. De La Roza (Oeste) 50734.
• Automotores Valdivia | Pedro Valdivia (Oeste) 51734.
• Central Automotores | Av. J. I. De La Roza (Oeste) 105834.
• Fiat San Juan | Lat. Norte Av. Circunvalación (Oeste) 28134.
• Fiore Automotores | Av. Rawson (Norte) 9434.
• Goldstein Automotores S.A.C.I. | Av. Alem Sur 60234.
• Gonzalez Gonzalez Sa | Saturnino Sarassa Este 85034.
• Grand Benoit Sa | Av. José Ignacio De La Roza 166334.
• Grand Benoit Sa | Lateral De Circunvalación 157534.
• Grimalt Rafael Adrian | Av. Paula A De Sarmiento Norte 76734.
• Grupo Rubia S.A.S. | Av. España sur 125134.
• Itala S.A | Lateral Circunvalación Oeste 28134.
• Le Pont S.A. | Av. Libertador (Oeste), Piso 5, Of. 4 52134.
• Le Pont S.A. | Lateral De Circunvalación Se 157534.
• Modo S.A.s | Ignacio De La Rosa 265034.
• Pelucar | Av. J. I. De La Roza (Oeste) 264434.
• Rubia Automotores Srl | Pedro De Valdivia Oeste 51734.
• Rubia Motors | Av. España (Sur) 125134.
• Rutas Automotores S.R.L. | Av. Rioja 38534.
• San Juan Cars | Av. Rioja (Sur) 109334.
• Sanz German Esteban | Humberto 76134.
• Sr. González - Toyota San Juan | Saturnino Sarassa (Este) 85034.
• Ventrice Maysen Guillermo Mario | Av. Rawson 84034.
• Vernon S.A. | Avenida Pedro Luro 84034.
• Víctor Molina Automotores | Av. Paula A. De Sarmiento (Sur) 111834.
• Victoria Autos | Salta (Sur) 86934.
• Yacopini Mirai Sa | P. Albarracin De Sarmiento Nor 69956.
• Grimalt Autos (Santa Lucía) | Colón (Sur) 42556.
• Miodowsky Automotores (Santa Lucía) | Libertador (Este) 179856.
• Lorwest Ci Sa (Villa Krause) | Lateral Este Acceso Sur 156.
