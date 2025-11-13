Publicidad
Publicidad

Política > Obras

En qué invertirá Santa Lucía los $1.138 millones del Fodere

El fondo que surge de la masa coparticipable y que debe ser destinado en su totalidad a la ejecución de obra pública ya está a disposición de los jefes comunales. Qué harán.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Obras de Santa Lucía con el Fodere. Imagen. 

El Gobierno de San Juan destina $17.119.856.207 millones de pesos a los municipios de la provincia para la ejecución de obras, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE). Este monto representa un incremento del 289% respecto al año 2024, cuando se distribuyeron $4.389.322.316, marcando un fuerte impulso a la inversión pública local.

Al departamento de Santa Lucía, que es comandado por Juan José Orrego, le tocó en esta oportunidad $1.138.470.437,79 los cuales serán destinados a la modernización y optimización de 533 unidades del alumbrado público.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS