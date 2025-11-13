Benjamín Vicuña confesó por qué la China Suárez lo odia: "Siempre el mismo error"

El conflicto entre Benjamín Vicuña y La China Suárez se avivó nuevamente después de que la actriz decidiera arremeter contra él en redes sociales. Este ataque ocurrió justo en la previa de un encuentro clave, en el que ambos definirían, abogados mediante, cómo sería el cronograma de viajes de sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio, para el año que viene.

La China, quien se encuentra en Argentina y pudo reencontrarse con sus hijos luego de casi 50 días sin verlos, disparó con todo contra Vicuña. La crítica surgió cuando un seguidor le solicitó que le exigiera a su ex que dejara de hablar de los menores. La actriz no dudó en atacar al actor, afirmando: “Se pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas y todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara".

Ante la gravedad del posteo, los colegas de Puro Show fueron a buscar a Vicuña para conocer su reacción, pero el actor prefirió bajarse de la pelea y quiere cortar el tema de raíz con una postura firme. Benjamín, amable pero firme, aseguró que no quiere seguir ventilando los conflictos con la China.

El actor chileno respondió, intentando terminar la entrevista: “Yo estoy bien, tranquilo y tratando de cerrar el tema, sin mucho más que hablar". Reiteró que esta clase de situaciones deben manejarse con total privacidad: "Son cosas que se resuelven en privado, no quiero ni puedo decir nada. Es un montón todo lo que se comenta".

Aunque hubo insistencia de parte del cronista, el actor se mantuvo en su postura y hasta hizo un mea culpa respecto a su manejo de la fama. “¿Saben que pasa? Yo siempre cometo el mismo error", reconoció, y explicó la paradoja de la exposición mediática: "Si no hablo soy prepotente y si hablo, me critican".

Vicuña pidió una tregua y enfatizó que su foco está en su rol paternal: "Las cosas se arreglan en familia, a puertas cerradas". Añadió que, en este contexto, "Da lo mismo lo que ella diga, no voy a hablar de eso, no me corresponde. Ahora me corresponde estar con mis hijos". Cerró su declaración asegurando que, pese a comprender la labor periodística —"Entiendo el trabajo de ustedes, soy super ultra mega respetuoso"—, "no hay nada más que hablar".