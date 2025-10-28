Lionel Messi generó revuelo en el mundo del fútbol al poner en duda su presencia en el próximo Mundial de Fútbol, programado para 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En una entrevista concedida al medio estadounidense NBC, el exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain se refirió al certamen donde la Albiceleste buscará defender el título conquistado en Qatar 2022.

"Tengo muchísimas ganas porque es un Mundial", comenzó Messi, quien añadió que poder defender el título en el campo de juego sería "espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección". El futbolista reconoció que lograr estar en otra cita mundialista después de la victoria en el país árabe se veía complicado por la edad.

Publicidad

A pesar de su deseo, Messi dejó claro que su participación estará sujeta a una estricta autoevaluación: "Va a ser espectacular. Es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección, si llego".

La Pulga detalló cómo será el proceso de toma de decisiones: "Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión".

Publicidad

El astro, quien extendió su vínculo con el Inter Miami ("Las Garzas") hasta 2028, indicó que su filosofía se basa en el día a día, en cómo se siente física y mentalmente para seguir jugando y siendo parte de su club.

Es notable que Messi se encuentra en un gran estado de forma, ya que en la actual campaña de la Major League Soccer (MLS) convirtió 29 goles y repartió 16 asistencias en 28 partidos disputados.