La salud ocular del periodista Ignacio Ortelli volvió a ser tema de conversación y preocupación en las redes sociales y entre sus seguidores. El conductor de Radio Rivadavia y A24 apareció recientemente en sus programas con el ojo derecho visiblemente lastimado, lo que generó una ola de mensajes de apoyo y preguntas sobre su estado.

Ante el revuelo, el propio periodista utilizó sus redes para aclarar la situación y desdramatizar el panorama. La apariencia de su ojo se debe a una reciente operación que se suma a un historial médico ya conocido.

En mayo del año 2025, Ortelli ya había compartido con su audiencia un momento delicado de salud al revelar que sufrió un desprendimiento de retina, una afección oftalmológica seria que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. En aquel momento, había pedido a sus seguidores que "recen por mí" y tuvo que someterse a reposo absoluto.

Actualmente, la situación está controlada y la nueva apariencia de su ojo es una consecuencia esperable del proceso postoperatorio. El periodista llevó tranquilidad a quienes lo siguen, destacando que "La operación fue un éxito. ¡Es un tema estético que en diez días se pasa!".