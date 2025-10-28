Ojos Locos celebra 20 años de rock y llega a San Juan

La banda Ojos Locos traerá su gira a San Juan el sábado 15 de noviembre, con un recital programado para las 23.30 en Mamadera, Predio Central, ubicado en Lateral de Avenida Circunvalación Norte 1959, en la capital provincial. Las entradas generales tienen un valor de $25.000.

Nacidos en el barrio porteño de Villa Real, Ojos Locos lleva más de veinte años recorriendo escenarios de todo el país. Su propuesta fusiona rock con raíces barriales, construyendo una lírica que reivindica la canción como espacio de expresión y pertenencia. A lo largo de su trayectoria, el grupo editó cinco discos de estudio y un álbum en vivo, consolidando una identidad reconocible dentro de la escena nacional.

El camino de la banda ha transitado tanto los escenarios del circuito independiente como los grandes festivales, entre ellos Cosquín Rock, donde fueron convocados en diversas ediciones. En ese recorrido compartieron escenario y colaboraciones con referentes como Skay Beilinson, Mimi Maura, Hugo Lobo y el recordado Bocha Sokol, incorporando a su sonido matices que amplían su propuesta sin perder el pulso del rock barrial que los caracteriza.

Con el mismo espíritu que los vio crecer en el oeste bonaerense, Ojos Locos celebra los 20 años de Guerra de Nada, su primer disco, con una gira nacional que reafirma su vigencia y su compromiso con la música como forma de vida. La fecha en San Juan se inscribe en este recorrido, que los encuentra más firmes que nunca en su vínculo con el público y su historia dentro del rock argentino.