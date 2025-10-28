En horas de la tarde de este lunes 27 de octubre, se procedió a levantar la custodia policial del domicilio donde se encontraba resguardada la cantante de Bandana, Lourdes Fernández.

La custodia había sido dispuesta para la seguridad de la cantante, quien estuvo contenida por su entorno más íntimo y con personal policial las 24 horas desde el día viernes, en la casa de un amigo ubicada en Villa Crespo. Sin embargo, la decisión de retirar al personal policial se comunicó a la cantante alrededor de las 13 horas de hoy.

Esta remoción de la protección se da justo después de que Lourdes Fernández declarara ante la Justicia, específicamente en la Oficina de Violencia Doméstica (que depende de la Corte Suprema de Justicia).

En su declaración, Lourdes negó las acusaciones contra Leandro García Gómez y retiró cualquier tipo de señalamiento, indicando que no contó "nada malo".

La consecuencia más inmediata y grave de esta postura es que, debido a que Lourdes retiró las acusaciones, Leandro García Gómez estaría próximo a recuperar su libertad en las próximas horas.

La declaración de Lourdes a favor de su ex pareja contradice los testimonios recogidos por su entorno más cercano. Según contó Cora Debarbieri, cuando Lourdes fue subida a la ambulancia el día que fue liberada de la casa de Leandro, ella repetía a las enfermeras que él la había amenazado con "mandarla a matar" si declaraba en su contra, y que también le haría daño a él y a sus hijos, sugiriendo que entró a la ambulancia amenazada.

Adicionalmente, se informó en el ciclo A La Tarde (América TV), según palabras de Lissa Vera citadas por Luis Bremer, que Lourdes estaría siendo extorsionada por su ex pareja con imágenes sexuales de su intimidad.

Por su parte, Leandro García Gómez se negó a declarar, aunque sí afirmó en el ámbito judicial que Lourdes había llegado a su casa "por voluntad propia", que él "no lastimó a Lourdes" y que ella "no quería salir ni ver a su madre". Es relevante recordar que García Gómez ya había mentido previamente a los medios sobre el paradero de la integrante de Bandana.

Aunque hay versiones encontradas sobre el operativo policial (algunos testimonios de personal policial avalan la declaración de Lourdes de que no estaba retenida, y que el panorama no era de "retención ni de captura" ni de "destrozos"), especialistas señalan que en la dinámica de la violencia de género, la persona puede estar "cooptada" y manipulada, lo cual constituye "una manera de estar secuestrado" o a merced de un maltratador, existiendo dependencia afectiva y económica.