Policiales > En Valle Grande
Allanaron 20 casas por amenazas de muerte entre los involucrados en el crimen de Emir
POR REDACCIÓN
La situación en el Barrio Valle Grande, Rawson, se ha complicado significativamente tras el aberrante crimen de Emir Barboza, de 7 años. El menor falleció el pasado 14 de octubre, en la madrugada, en medio de un violento enfrentamiento a tiros entre varias familias rivales.
Tras la muerte del niño, los hechos de violencia no cesaron y se registraron múltiples denuncias cruzadas de las familias involucradas por supuestas amenazas de muerte.
Estas amenazas recayeron en manos de la UFI Genérica. La Justicia actuó en consecuencia y, con el fin de calmar la situación entre las facciones en disputa, se realizaron cerca de 20 allanamientos en el interior del Barrio Valle Grande de Rawson durante la madrugada de este martes.
Según la información preliminar brindada por fuentes allegadas, las requisas se llevaron a cabo en viviendas donde residen las familias Barboza, Carrizo, Bazan, entre otras. Uno de los fiscales de la unidad fiscal confirmó que las denuncias de amenazas de muerte fueron constantes hasta hace una semana.
Hasta el momento, se desconoce el detalle de lo secuestrado, pero se informó que se habían hallado vehículos y hay un detenido a raíz de este mega operativo.
