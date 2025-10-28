Inició el Festival "Sanjuaniiiños" con propuestas teatrales para las infancias

La séptima edición del festival de teatro para las infancias “Sanjuaniiiños” inició sus actividades, marcando el inicio de una propuesta que este año adopta un formato itinerante para expandir el arte escénico a diferentes localidades de la provincia. Declarado de interés cultural, social y educativo por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y por la Cámara de Diputados de San Juan, el evento se desarrollará entre el lunes 27 y el viernes 31 de octubre.

La apertura del festival constituyó un hecho histórico, ya que por primera vez las actividades se trasladaron al departamento de Valle Fértil. La primera función se llevó a cabo en el Salón Cultural José Segundo Núñez, donde se presentó la obra “De la mano de Belgrano”, a cargo del elenco Marabunta Teatro, proveniente de la provincia de Mendoza.

La programación continuará en la capital provincial con una segunda jornada programada para el viernes 31 de octubre en la Escuela María Luisa Villarino de Del Carril. En ese establecimiento educativo se presentará la obra “Se armó la Chacota”, producida por el elenco local La Chacota. El festival, de carácter nacional, presenta en esta edición una programación con representantes de la región de Cuyo, reforzando su objetivo de vincular la educación con el arte y fomentar el interés por la actividad teatral en las audiencias jóvenes.