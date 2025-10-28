Maxi López volvió a estar en el centro de la atención mediática debido a su relación con Wanda Nara y los lazos que mantiene con sus hijos, a pesar de los múltiples conflictos que la expareja atravesó a lo largo de los años. El exfutbolista, que actualmente participa en MasterChef Celebrity, ha dejado en claro que su enfoque está puesto en el bienestar de sus hijos y la armonía familiar.

En diálogo con el móvil de LAM, López detalló su estrategia ante un eventual cruce con el exesposo de Wanda, Mauro Icardi. "Si me lo cruzo a Icardi seguiré de largo", aseguró López.

Respecto a la relación que debe mantener la mediática con el futbolista, López fue enfático: "Ella tiene que tener relación con él por el tema de las chicas". Además, expresó su deseo de que se resuelvan las diferencias: "estaría bueno que en algún momento se puedan poner de acuerdo" y "Lo único que quiero es que puedan arreglar sus cosas, así las nenas están tranquilas y bien".

Maxi López recordó que ya han compartido momentos en el pasado, destacando que su prioridad son sus hijos. "Yo fui al cumpleaños de uno de los chicos, estuve dentro del departamento de ellos. Cuando se trata de mis hijos dejo de lado el orgullo", agregó el exfutbolista.

López también se refirió a la mejora en su vínculo con Wanda Nara. Comentó que les costó mucho superar los conflictos, pero que "decidimos pensar en los chicos y era algo que queríamos ambos".

Finalmente, el exfutbolista habló sobre el proceso de reencuentro con sus hijos, a quienes no veía desde enero, luego de compartir la Navidad. Admitió que "Costó la revinculación, pero estoy feliz y quiero que sigamos así", cerró López. Con estas declaraciones, Maxi López reafirma que su prioridad es que sus hijos puedan crecer en un ambiente tranquilo, donde las diferencias de los adultos no interfieran en su día a día.