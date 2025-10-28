La Justicia continúa recopilando pruebas de acoso y violencia en la investigación contra Leandro García Gómez, ex pareja de la cantante Lourdes Fernández. Mientras la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) catalogó la situación de Lourdes como de "víctima de alto riesgo", la cantante se ha negado a realizar una denuncia formal contra el imputado. Esta falta de acción por parte de la víctima complica la causa, obligando a la justicia a buscar "periféricamente elementos que permitan la detención sostenida en el tiempo" de García Gómez.

Meneses aportó información crucial sobre una nueva denuncia que se sumó al expediente: el supuesto acoso que García Gómez ejercía no solo sobre Lourdes, sino también sobre sus amigas y conocidas.

Según el relato de Meneses, García Gómez enviaba a otras chicas imágenes conocidas como "fotos bombita". Estas son fotografías redondas que desaparecen rápidamente. El contenido enviado era de su "torso casi viendo mostrando la parte genital", lo cual se interpreta como un intento de acoso. Meneses explicó que una de las amigas de Lourdes logró retener este documento y lo está aportando a la denuncia, lo cual podría "reforzar su detención".

La testigo incluso reveló que este acoso se producía mientras el imputado estaba con Lourdes. En ocasiones, Lourdes dudaba que este acoso fuera real, creyendo que eran intentos de terceros para "separarse para alejarla" de él. Meneses detalló el método para conservar estas fotos efímeras: "Llegas llega la foto redondita y vos si tenés otro celular ya antes de abrirla tienes que sacar la foto, le sacas foto a la foto... antes que se borra".

Además del acoso digital, Meneses relató los detalles de la noche del 16 de octubre, cuando se encontró con Lourdes Fernández en el bar Mamita, en Coghlan. A pesar de estar en un boliche, Lourdes llevaba "lentes negros redonditos".

Meneses recordó el momento en el baño, cuando Lourdes se quitó los lentes en un espejo grande: pudo notar "moretones" o "un rasgo de un posible o posibles golpes debajo de sus lentes". Más allá de los signos físicos de agresión, Meneses notó una actitud inusual en la cantante, quien parecía no registrar "cómo estaba ni que pasaba".

Meneses manifestó ante la prensa su frustración con el proceso legal, señalando que perdió "5 horas" en la fiscalía debido a que se cambiaba constantemente la carátula. Actualmente, solo pudo presentarse como testigo de lo que presenció el 16 de octubre.

La mayor preocupación de Meneses es la negativa de Lourdes a denunciar formalmente a García Gómez. La testigo lamentó la lentitud del proceso y la necesidad de evidencia extrema en casos de violencia: "Hasta que no se demuestre lo contrario señora no o sea hasta que no estés muerta capaz. Veamos bolilla es esto".

Sin la denuncia directa de Lourdes, quien permanece como una víctima de alto riesgo, García Gómez, que permanece detenido, podría recuperar su libertad en las próximas horas.