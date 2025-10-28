El debut de Tini Stoessel en Futttura se pospuso debido a una alerta meteorológica, lo que provocó que el foco mediático se trasladara a una fuerte disputa entre figuras del espectáculo sobre las condiciones laborales de su equipo.

Laura Ubfal fue quien inició el debate al sostener que los bailarines de Tini estarían "descontentos por recibir menos que los de Lali Espósito".

Publicidad

Las declaraciones de Ubfal encontraron una respuesta inmediata y categórica por parte de Damasia Ochoa, quien la desmintió públicamente. Ochoa aseguró que la información era "Mentira," argumentando que "no hay ningún bailarín de Tini que haya bailado con Lali" y que tampoco "cobran 200 mil pesos".

Ochoa fue muy crítica con la periodista, calificándola de "mala leche" y señalando que, si se iba a hablar, debía hacerse "con datos". Además, defendió a la cantante al manifestar que Tini "es una piba que le da trabajo a un montón de gente". Posteriormente, Ochoa confesó que tiene un problema anterior con Ubfal, quien supuestamente siempre la "tiró para abajo" y que no le gusta "la intención con la que hace las cosas".

Publicidad

Laura Ubfal no tardó en responder a las críticas de Ochoa. La periodista se defendió en Bondi, negando que su intención fuera "mala leche" y asegurando que se trataba de "información". Ubfal aclaró que ella no había afirmado que fueran los mismos bailarines que trabajaron con Lali. Sin embargo, mantuvo su postura respecto a los salarios, indicando que, si bien "Tini le da laburo a mucha gente y es genial," esto "no quiere decir que uno tenga que pagarle cualquier cosa a la gente".

Para poner fin a la incertidumbre sobre la remuneración, Yanina Latorre intervino en Sálvese Quien Pueda y reveló la cifra concreta que perciben los artistas. Latorre detalló que los bailarines "Cobran por todo el proceso 8 millones de pesos".

Publicidad

Este monto incluye el trabajo completo, que abarca "dos meses de ensayo más los ocho shows". Además del sueldo, el equipo tiene incluido "el catering, snacks y almuerzo para todos".

Adicionalmente, se reveló que los artistas firmaron un contrato con las condiciones de trabajo estipuladas y que "nunca hubo quejas por mal pago". El compromiso laboral implica participar en más de la mitad del show, el cual tiene una duración de "3 horas" y en el que Tini Stoessel canta un total de 46 canciones.