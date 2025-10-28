Publicidad
Sociedad > Estrés por la imagen

"Llegar al verano": un psicólogo explicó cómo la presión estética afecta la salud mental

Un psicólogo sanjuanino explicó cómo la preocupación por la imagen corporal al acercarse la temporada de calor puede afectar la salud mental de adolescentes y adultos.

Por Giuliana Díaz

Hace 3 horas
La llegada del verano genera presión sobre la imagen corporal y afecta la salud mental de muchas personas. 

La llegada del verano trae consigo un fenómeno psicológico que presiona a los sanjuaninos: la necesidad de alcanzar un cuerpo “ideal” antes de la temporada de calor. Sergio Torres, psicólogo, explicó a DIARIO HUARPE que esta tendencia genera temor y ansiedad más allá de la estética. "Para muchas personas, el verano no es solo para disfrutar, sino que genera presión porque temen ser juzgadas o rechazadas por su cuerpo", detalló Torres.

El especialista comparó esta sensación con la preparación para un examen o un evento importante. “El cuerpo queda secuestrado porque es el puente por el cual se experimenta el dolor. Si no se alcanza el ideal, surge miedo, ansiedad y tristeza”, señaló.

En este contexto, señaló que los adolescentes son los más vulnerables, especialmente entre los 10 y 18 años, ya que las redes sociales refuerzan la comparación con cuerpos e imágenes “perfectas”.

Las consecuencias se reflejan en conductas extremas: dietas rígidas, excesivo entrenamiento o intento de compensación por pequeños excesos, todo asociado a culpa y autocastigo.

Torres aclaró: “El miedo a no ser aceptado es normal, pero cuando la preocupación se convierte en obsesión, empieza a afectar la autoestima y la relación con el cuerpo”.

Para manejar esta presión, el especialista recomienda validar los miedos y aceptar el cuerpo tal como es. “Primero hay que observarlo y aprobarlo como un cuerpo posible, funcional y saludable. Solo así se puede desarrollar confianza y autocuidado genuino”, concluyó.

El fenómeno, si bien afecta mayormente a jóvenes, también impacta en adultos, hombres y mujeres, por la exposición constante a mensajes de perfección física y éxito en redes y publicidad. "La clave está en diferenciar entre autocuidado y persecución de estándares ajenos", aseguró el profesional. 

La presión por “llegar al verano” no solo mide la apariencia física, sino que refleja cómo las emociones y el miedo al rechazo pueden afectar la salud mental. Aprender a validar y aceptar el propio cuerpo, reconociendo sus capacidades y límites, se vuelve la herramienta más eficaz para disfrutar de la temporada sin culpa ni ansiedad.

