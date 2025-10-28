La llegada del verano trae consigo un fenómeno psicológico que presiona a los sanjuaninos: la necesidad de alcanzar un cuerpo “ideal” antes de la temporada de calor. Sergio Torres, psicólogo, explicó a DIARIO HUARPE que esta tendencia genera temor y ansiedad más allá de la estética. "Para muchas personas, el verano no es solo para disfrutar, sino que genera presión porque temen ser juzgadas o rechazadas por su cuerpo", detalló Torres.

El especialista comparó esta sensación con la preparación para un examen o un evento importante. “El cuerpo queda secuestrado porque es el puente por el cual se experimenta el dolor. Si no se alcanza el ideal, surge miedo, ansiedad y tristeza”, señaló.

En este contexto, señaló que los adolescentes son los más vulnerables, especialmente entre los 10 y 18 años, ya que las redes sociales refuerzan la comparación con cuerpos e imágenes “perfectas”.

Las consecuencias se reflejan en conductas extremas: dietas rígidas, excesivo entrenamiento o intento de compensación por pequeños excesos, todo asociado a culpa y autocastigo.

Torres aclaró: “El miedo a no ser aceptado es normal, pero cuando la preocupación se convierte en obsesión, empieza a afectar la autoestima y la relación con el cuerpo”.

Para manejar esta presión, el especialista recomienda validar los miedos y aceptar el cuerpo tal como es. “Primero hay que observarlo y aprobarlo como un cuerpo posible, funcional y saludable. Solo así se puede desarrollar confianza y autocuidado genuino”, concluyó.

El fenómeno, si bien afecta mayormente a jóvenes, también impacta en adultos, hombres y mujeres, por la exposición constante a mensajes de perfección física y éxito en redes y publicidad. "La clave está en diferenciar entre autocuidado y persecución de estándares ajenos", aseguró el profesional.

La presión por “llegar al verano” no solo mide la apariencia física, sino que refleja cómo las emociones y el miedo al rechazo pueden afectar la salud mental. Aprender a validar y aceptar el propio cuerpo, reconociendo sus capacidades y límites, se vuelve la herramienta más eficaz para disfrutar de la temporada sin culpa ni ansiedad.