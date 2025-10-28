Tras el saludo que Mauro Icardi dedicó a su hija Isabella por su cumpleaños, Ivana Icardi, la hermana del futbolista, decidió sumarse a las felicitaciones utilizando sus redes sociales. Aunque Wanda Nara, la madre de Isabella, organizó una mega fiesta para su hija, Ivana aprovechó el momento para enviar un mensaje afectuoso a su sobrina, el cual también contenía duras críticas hacia su excuñada.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano publicó un extenso texto dirigido a Isabella, comenzando con una reflexión sobre la distancia y las circunstancias: "Que tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año que has vivido cosas que no mereces". Ivana reconoció la escasa relación que mantienen: "Aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada, es decir que casi ni me conozcas... Tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos".

En su mensaje, Ivana incluyó un "análisis" crítico sobre la madre de Isabella, Wanda Nara. La hermana de Icardi aseguró que la niña, cuando crezca, podrá sacar sus propias conclusiones. "Entenderás, cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños," escribió.

La crítica más fuerte apuntó directamente a Wanda, al afirmar que existen "madres que solo paren, pero no saben ser madres". Ivana señaló que estas figuras no buscan dejar de lado su "egoísmo" ni su "afán desmedido de protagonismo". Lamentando la situación, la tildó de "narcisista": "Lamentablemente Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian".

Ivana Icardi también expresó su preocupación por el estado emocional de la cumpleañera. Le deseó a Isabella la felicidad y la fortaleza necesarias para enfrentar las dificultades vividas, remarcando: "He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente no te lo han permitido".

La tía de Isabella también abordó la dinámica familiar y los nuevos afectos. Ivana mencionó que sabe que Isabella "aprecia a la pareja de tu papá" (en referencia a la China Suárez), aunque sugirió que a la menor la hacen sentir "culpable si lo transmites".

Finalmente, Ivana cerró su publicación con palabras de esperanza, buscando convertirse en un apoyo para su sobrina en este momento especial. Le aseguró que "Va a estar todo bien", y le deseó que "Ojalá puedas ver pronto a tu papá".