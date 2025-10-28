Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli definió su horizonte político inmediato: “Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me encanta, me motiva”, afirmó en una entrevista con Infobae en Vivo.

El dirigente del PRO destacó que su meta es trasladar al territorio bonaerense las ideas de cambio y reformas que propone, aprovechando el potencial productivo de la provincia, que concentra el 38% de la población y el 35% del producto bruto interno nacional. “Quiero generar empleo, mejorar la seguridad y la calidad de vida. Esa pelea me gusta darla”, remarcó.

Santilli también se refirió a la coyuntura económica y adelantó que el Gobierno prepara un aumento por encima de la inflación para los sectores que más esfuerzo hicieron durante la crisis de los últimos dos años, incluyendo trabajadores, jubilados, pymes y beneficiarios de programas sociales. “La prioridad es que los beneficios lleguen primero a los sectores más castigados, no a la política ni a las grandes corporaciones”, explicó.

En la entrevista, el diputado detalló cómo se desarrolló su campaña electoral, marcada por desafíos judiciales y la necesidad de reforzar la comunicación con los votantes, y destacó la importancia de la unidad opositora: “El error de 2023 fue la división. Hay que sostener y fortalecer la alianza que nos permitió este triunfo”.

Santilli repasó la agenda legislativa que llevará al Congreso, enfocada en reformas laborales y fiscales, ampliar la base formal de trabajadores y bajar impuestos. Asimismo, destacó su enfoque en la política exterior: “Nuestra pertenencia es Occidente y allí debemos enfocar nuestro desarrollo”, aseguró.

El dirigente concluyó reafirmando su vocación de liderar la provincia: “Buenos Aires tiene todos los recursos para salir adelante. Me motiva liderar ese proceso y pelear para que genere más trabajo, mayor seguridad y una vida mejor para todos”.