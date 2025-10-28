El drama familiar entre Valentino Yospe y su tío, Ulises Jaitt, se intensifica luego de que el hijo de Natacha Jaitt contara nuevos detalles sobre la presunta violencia que habría sufrido. Este conflicto ha generado un cruce de reproches desde que Valentino revelara que fue víctima de violencia por parte de su tío.

Durante su aparición en el ciclo A La Tarde, Valentino Yospe reveló que habría padecido un "infierno" desde los ocho años. El joven detalló las consecuencias de este presunto maltrato, explicando que no salía a la calle porque estaba "moretoneado" y tenía que decir que él mismo se provocaba las lesiones.

Valentino Yospe explicó que, debido a la frecuencia con la que había contado los sucesos, optó por leer sus anotaciones ante las cámaras. El joven relató que, cuando era chico, Ulises Jaitt supuestamente lo "inmovilizaba" al poner sus piernas arriba de los brazos de Valentino para que no pudiera moverse. Además, afirmó que su tío lo "zamarreaba" (sacudía).

El presunto maltrato continuó durante la pandemia, incluso cuando ambos convivían y hacían "canjes juntos porque no había trabajo". Valentino relató que su tío lo amenazaba para que él grabara bien. Otra forma de castigo que mencionó fue que Ulises supuestamente lo metía al agua fría en la ducha cuando hacía frío, para que aprendiera "lo que hice".

Pese a la tensión, Valentino tuvo un exabrupto en un cruce anterior, donde insultó a su tío, aunque confesó que, a pesar de todo, lo quiere. No obstante, reveló que esa fue la única comunicación que tuvo con Ulises en un año y medio, tiempo desde que lo echó de su casa.

Valentino afirmó que sabía que su tío iba a responder a las acusaciones. Sin embargo, se mostró firme en su relato: "Todo lo que dije es verdad. No le tengo miedo a Ulises, después de todo lo que viví con él y hay mucho más, aprendí a no tenerle miedo gracias a mi psicólogo", expresó.

Respecto al conocimiento de su madre, Natacha Jaitt, sobre lo que sucedía, Valentino confesó no saberlo, señalando que ella estaba "con un montón de esas cosas, en ese momento".

Mientras Valentino ofrecía su relato, Ulises Jaitt escuchaba a través de una videollamada y movía la cabeza en señal de negación. El tío de Valentino se defiende afirmando que toda la historia es una "mentira de su sobrino".

Valentino, por su parte, aprovechó para aclarar lo que Ulises Jaitt se refería a las "travesuras" que supuestamente cometía. El joven explicó que estas eran "cosas de adolescente," como mentir sobre su ubicación, problemas en la escuela, escaparse o no lavarse los dientes. "Eran cosas de chicos, pero este tipo no lo entendió", sentenció.