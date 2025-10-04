Maxi López está nuevamente en el centro de la atención mediática. Su figura volvió a tener impacto en medio de la "guerra" que Wanda Nara enfrenta contra Mauro Icardi. Actualmente, el exfutbolista y empresario deportivo se encuentra en Buenos Aires para participar como uno de los grandes protagonistas de la próxima edición de Masterchef Celebrity, el certamen que conduce su ex pareja, Wanda Nara.

El exfutbolista dialogó con Intrusos sobre las grabaciones. Aseguró que está disfrutando el proceso y que hay "muy buena vibra" y "el grupo de trabajo me encantó y la verdad que está muy bien armado". López admitió que al principio no estaba convencido de participar, ya que "Vine por otras cuestiones", pero ahora está contento de estar en el programa.

Respecto a la particularidad de compartir el proyecto con su ex pareja, Wanda Nara, López dejó en claro que las diferencias con su ex quedaron en el pasado. "Hoy estamos en un momento muy positivo, de paz, amor, entonces creo que va a ir bien", comentó. Tomándolo con humor, el exfutbolista habló de sus chances en el reality: "Si se quema el bife o no, van a decidir ellos. Desde que tuve la primera charla me puse a practicar".

Mientras se desarrollan las grabaciones, ya empezaron a circular diferentes imágenes como adelanto. Lo que más sorprendió fue un "aparente coqueteo" de Maxi con Wanda, lo que terminó generando una reacción por parte de Daniela Christiansson. Christiansson, la esposa del ex River, cursa un embarazo avanzado y publicó una serie de mensajes "sugestivos".

Ante esta situación, Maxi López decidió hablar para "despejar dudas y aclarar algunos rumores que se vienen hablando, sobre todo de su vida privada".

Maxi López decidió hablar sobre la foto con Wanda y los momentos cercanos que comparten ahora que está de regreso en Buenos Aires. En relación a cómo le cayó la situación a Daniela, el exfutbolista fue contundente: "Ya está todo charlado, sabe que hay buena onda".

Por ahora, a pesar de los posteos de Daniela, la calma parece estar presente y la modelo sueca "estaría al tanto de todo lo que pasa en Buenos Aires, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia".

Maxi, por su parte, evitó hacer foco sobre la actual guerra que Wanda tiene contra Mauro Icardi, priorizando el bienestar de sus hijos varones: "Yo de las otras personas no opino. Sí, obviamente puedo hablar por mí. Me gusta este momento que estamos teniendo por los chicos”. Además, reveló una anécdota: "No se presentó a una reunión y su abogado dijo que me debe una cena. Todavía no me pagó nada, tiene que hacerlo”.