Cami Homs volvió a cautivar a sus seguidores con un anuncio que nadie esperaba en medio de su dulce espera. La modelo, que atraviesa su tercer embarazo, pero el primero junto al futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa, reveló el nombre elegido para su bebé de una forma tierna y original.

La noticia se dio a conocer a través de Instagram, donde la modelo compartió una serie de fotos en las que se la vio "feliz y radiante". En la descripción de la publicación, Cami Homs escribió una frase que "derritió corazones" y reveló el nombre de la pequeña: “Los papás de Aitu”.

En las imágenes, José Sosa aparecía abrazándola desde atrás mientras acariciaba su panza. La publicación se llenó rápidamente de miles de likes y de mensajes de amor hacia la pareja. Algunos de los comentarios que recibió la modelo incluían: “Hermosos, se merecen lo lindo del mundo” y “Amo el nombre”.

La pareja había decidido mantener la noticia en secreto durante los primeros meses del embarazo. Recién confirmaron la llegada del bebé en una fiesta donde también revelaron el sexo.

La emoción por la llegada de la niña es compartida por la familia. Liliana Ditrani, la mamá de Cami Homs, también comentó con entusiasmo el nombre elegido: “Al fin dieron el nombre de mi bebita. Aitana bebé y ustedes no dan más de potros”.