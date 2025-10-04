El FBI (Buró Federal de Investigaciones) anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red internacional de lavado de dinero asociada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro. La investigación se inició en 2019 desde la oficina de campo en Miami.

Los dos hombres acusados son Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal. Komarczyk, según el organismo, abrió cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus allegados estadounidenses. La investigación identificó transferencias bancarias sospechosas de individuos y empresas de Venezuela hacia Komarczyk.

En 2022, una operación encubierta demostró que Komarczyk y Carbajal, su socio, aceptaron movilizar USD 100.000 en fondos que el FBI consideró sancionados y pertenecientes a funcionarios del régimen venezolano. De este monto, al menos USD 25.000 ingresaron al sistema financiero estadounidense. Lejos de mostrarse preocupado al ser confrontado, Komarczyk calificó la situación como “sexy business”, según palabras recopiladas por el FBI.

El pasado 25 de septiembre, Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia. Carbajal recibió cargos por conspiración para dicha transmisión. Carbajal fue detenido por agentes del FBI el 2 de octubre durante una escala en territorio estadounidense, tras ser deportado desde la República Dominicana, a donde había viajado desde Uruguay. Las autoridades estadounidenses creen que Komarczyk permanece en Venezuela.

Kash Patel, director del FBI, compartió el reportaje sobre esta trama en sus redes sociales, calificándola como “líneas de vida criminales” para el régimen de Maduro. Patel fue enfático al declarar que “Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”. Además, el director del FBI aseguró que continuarán cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones. También calificó a Nicolás Maduro como un “dictador narcoterrorista acusado”.

Por su parte, el agente especial a cargo en Miami, Brett Skiles, aseguró que los intentos del régimen de Maduro por evadir controles y lavar dinero en Estados Unidos “no quedarán impunes”. Skiles subrayó el compromiso de investigar el lavado internacional relacionado con gobiernos e individuos sancionados.