Una feroz tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y ya provoca serias complicaciones en el transporte terrestre, aéreo y en la actividad cotidiana de millones de personas. El fenómeno, que afecta principalmente al este y nordeste del país, mantiene bajo alerta a cerca de 172 millones de habitantes, aproximadamente la mitad de la población estadounidense, con temperaturas extremas que podrían descender hasta los 30 grados bajo cero.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el temporal se extenderá a lo largo de unos 3.200 kilómetros, desde la zona comprendida entre Arizona y Nuevo México hasta el sur del estado de Maine. Se esperan fuertes nevadas, aguanieve y lluvias heladas desde este viernes y durante todo el fin de semana, con impactos significativos en grandes ciudades y regiones densamente pobladas.

Las consecuencias ya se sienten con fuerza en el transporte aéreo. De acuerdo con el sitio especializado FlightAware, más de 1.500 vuelos previstos para este sábado fueron cancelados de manera preventiva, informó la cadena CNN. Dallas figura entre las ciudades más afectadas por las suspensiones, aunque el número de cancelaciones podría seguir en aumento a medida que la tormenta avance.

Ante el pronóstico adverso, al menos una docena de estados declararon la emergencia, entre ellos Alabama, Arkansas, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia. Las autoridades buscan así agilizar el despliegue de recursos y reforzar la respuesta ante posibles situaciones críticas.

El desarrollo del sistema climático prevé que la tormenta se forme este viernes en las llanuras, con intensas nevadas y acumulación de hielo durante la noche en Kansas, Oklahoma y el norte de Texas. Para el sábado, una extensa franja de nieve y hielo se desplazará desde el Panhandle de Texas hasta el este de Virginia y Carolina del Norte. El domingo, el fenómeno continuará afectando a las Carolinas y la región del Atlántico Medio, mientras que el Medio Oeste, el Noreste y Nueva Inglaterra sufrirán fuertes nevadas.

Las condiciones extremas incluirán sensaciones térmicas peligrosas: se esperan hasta menos 30 grados en Chicago, menos 26 en Nebraska y alrededor de menos 10 en el centro de Ohio. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en todo el territorio y advirtió sobre “una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”.

En Washington DC, la alcaldesa Muriel Bowser calificó al temporal como “la nevada más grande que hemos visto en mucho tiempo” y anticipó acumulaciones de al menos 9 pulgadas de nieve. En ese contexto, declaró la emergencia por nieve y solicitó apoyo a la Guardia Nacional para facilitar el desplazamiento de los servicios de emergencia.

Chicago también activó medidas preventivas. El alcalde Brandon Johnson instó a la población a mantener a las mascotas dentro de los hogares, vigilar a vecinos vulnerables y tomar recaudos para evitar el congelamiento de cañerías. Las escuelas públicas de la ciudad permanecen cerradas y las autoridades advirtieron que, con estas temperaturas, la piel expuesta puede congelarse en apenas diez minutos.

Filadelfia, por su parte, declaró la emergencia por nieve a partir de la mañana del sábado, una medida que se mantendrá vigente hasta que mejoren las condiciones de las calles y rutas. En el noreste del país, las fuertes nevadas comenzarán a intensificarse en las primeras horas del domingo, en lo que las autoridades ya califican como una gran tormenta invernal.

Mientras el temporal continúa su avance, las autoridades insisten en limitar los desplazamientos, extremar precauciones y mantenerse informados ante un fenómeno que amenaza con paralizar vastas regiones del país durante varios días.