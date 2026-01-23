En el marco de una agenda oficial desarrollada en España, el gobernador Marcelo Orrego mantuvo una serie de reuniones con organismos internacionales multilaterales de crédito. El objetivo fue fortalecer la cooperación institucional y analizar posibles líneas de trabajo conjuntas vinculadas al desarrollo productivo, la innovación y el crecimiento sostenible.

Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, el primer mandatario provincial se reunió con representantes de dos actores clave del financiamiento internacional: CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidades que cumplen un rol central en el acompañamiento de políticas públicas y proyectos de inversión en la región.

Según se informó, las reuniones permitieron intercambiar visiones sobre los desafíos actuales que enfrenta América Latina, explorar oportunidades de financiamiento internacional y avanzar en agendas comunes vinculadas a la productividad, el comercio, la innovación y el desarrollo territorial, con especial énfasis en el impacto regional.

La presencia de Orrego en Madrid respondió a una invitación especial del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y del director regional de ONU Turismo, Gustavo Santos. Cabe destacar que la comitiva sanjuanina viajó bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco de acciones destinadas a posicionar a la provincia en escenarios internacionales y fortalecer su proyección económica y turística.