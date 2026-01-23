Alpine dio a conocer en Barcelona su nuevo monoplaza A526, el auto con el que afrontará la temporada 2026 de la Fórmula 1 y que tiene al argentino Franco Colapinto como una de sus grandes apuestas deportivas. La presentación se realizó en un evento especial a bordo del crucero MSC World Europa, donde la escudería mostró por primera vez en sociedad el modelo que marca una nueva etapa dentro del equipo francés.

El A526 representa un salto técnico clave para Alpine. Se trata de un auto más corto y liviano que su antecesor, adaptado al nuevo reglamento de la categoría, con aerodinámica activa y la incorporación de motor Mercedes, uno de los cambios más relevantes dentro del reordenamiento estructural que encaró la escudería con la mira puesta en el futuro inmediato.

“Estoy emocionado por este cambio, donde es mi primera vez desarrollando un auto de Fórmula 1”, expresó Colapinto tras la presentación. El piloto argentino se mostró entusiasmado con el desafío y destacó el trabajo conjunto que se viene realizando en el proceso de evolución del monoplaza. “Ojalá podamos darles los resultados que se merecen”, agregó, en referencia al equipo y a los seguidores que acompañan este nuevo proyecto.

Desde Alpine dejaron en claro que 2026 es una temporada clave dentro de su planificación a largo plazo. La escudería apostó por una profunda reorganización interna para llegar de la mejor manera al cambio técnico y competir con mayor solidez en la parrilla, con un enfoque puesto en el desarrollo, la confiabilidad y el rendimiento progresivo.

La actividad en pista ya está en marcha. El equipo comenzó a rodar en Barcelona y prepara más jornadas de trabajo en el circuito de Barcelona-Catalunya, con un test privado inicial y la participación en la ventana oficial de ensayos que se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero en Montmeló. Allí, Alpine buscará comprender rápidamente el comportamiento del A526 y ajustar detalles fundamentales de cara al inicio de la temporada.

Con un auto renovado, una estructura reordenada y la ilusión depositada en el talento de Franco Colapinto, Alpine inicia una nueva etapa en la Fórmula 1 con la expectativa de dar un paso adelante y consolidarse en la categoría reina del automovilismo mundial.