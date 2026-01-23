El Banco Nación puso en marcha una nueva línea de créditos hipotecarios destinada específicamente a monotributistas, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda propia para trabajadores independientes que, hasta ahora, encontraban serias dificultades para ingresar al sistema de financiamiento tradicional.

La propuesta del BNA permite financiar hasta el 75% del valor de tasación de la propiedad, con un tope que ronda las 260.000 UVAs y plazos de devolución de hasta 30 años. El esquema de actualización por UVA busca acompañar la evolución de la inflación y, al extender el plazo, ofrece cuotas iniciales más accesibles para quienes no cuentan con recibo de sueldo formal.

Entre los requisitos principales, se solicita acreditar al menos dos años de inscripción en el régimen de monotributo ante AFIP (ARCA), presentar los últimos seis comprobantes de pago y la constancia de inscripción vigente. Además, los solicitantes deberán demostrar ingresos mensuales iguales o superiores a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Uno de los aspectos destacados de esta línea es la posibilidad de realizar el trámite de manera completamente digital a través de la plataforma “+Hogares con BNA”. Desde allí, los interesados pueden simular el crédito, cargar la documentación requerida y seguir el estado de la solicitud sin necesidad de concurrir a una sucursal. Según informó la entidad, el sistema brinda una respuesta preliminar en un plazo estimado de hasta 72 horas.

El banco también habilita la opción de sumar ingresos de un co-titular, como cónyuge o conviviente, e incluso incorporar codeudores familiares directos. Esta flexibilidad amplía las chances de acceder al crédito, especialmente para jóvenes profesionales, parejas o familias que buscan comprar su primera vivienda.

La medida se inscribe en un contexto de reactivación gradual del mercado hipotecario en la Argentina, impulsado por líneas ajustadas por inflación y una mayor participación tanto de la banca pública como privada. Con esta iniciativa, el Banco Nación apunta a reducir la brecha histórica de acceso al crédito para monotributistas y trabajadores independientes, un sector clave de la economía que hasta ahora había quedado relegado en el financiamiento de largo plazo.