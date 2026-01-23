Un violento conflicto familiar terminó en tragedia en la localidad de Rafael Castillo, en Buenos Aires. Un hombre de 61 años murió tras descompensarse en medio de una pelea con sus familiares. El episodio, que tuvo lugar en plena vía pública y quedó registrado por una cámara de seguridad, se habría originado por una disputa vinculada a la tenencia de una propiedad.

La víctima fue identificada como Oscar Laureano Mendoza. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Ramón Lista al 1400. Según se pudo reconstruir, Mendoza discutió con integrantes de su familia y, en el transcurso del enfrentamiento, comenzó a agredirlos con un palo.

Las imágenes del sistema de seguridad muestran a una mujer apoyada sobre un automóvil Volkswagen Fox estacionado en la vereda, frente a la casa, mientras filmaba la situación con su teléfono celular. En ese momento, Mendoza se acercó portando un palo y la amenazó, lo que generó mayor tensión.

Instantes después, otro familiar intervino y la discusión escaló. En medio del forcejeo, el hombre cayó de rodillas sobre el asfalto y, segundos más tarde, se desplomó completamente, quedando tendido en la vereda sin reaccionar. De acuerdo a los primeros testimonios, la familia creyó en un primer momento que estaba fingiendo encontrarse mal.

Sin embargo, al advertir que no respondía, se dio aviso a los servicios de emergencia. Las pericias preliminares indicaron que Mendoza sufrió un infarto, presuntamente desencadenado por el estrés y la violencia del enfrentamiento. Además, se confirmó que el hombre tenía antecedentes médicos: había padecido un accidente cerebrovascular (ACV) y se había sometido a una cirugía cardíaca.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho y analiza el material fílmico como prueba clave para determinar responsabilidades en este trágico episodio familiar.