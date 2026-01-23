Dos tenistas sudamericanos fueron detenidos en Brasil luego de protagonizar un grave episodio de gestos e insultos racistas durante el Challenger de Itajaí, torneo correspondiente al circuito profesional. Se trata del venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez, quienes quedaron bajo custodia policial tras un incidente ocurrido el jueves 22 de enero, durante los cuartos de final del cuadro de dobles.

Según informaron medios brasileños como Globo Esporte y Mari Costa News, el hecho tuvo lugar alrededor de las 16.15 en el Itamirim Clube de Campo, sede del certamen. Durante el partido ante la dupla local integrada por Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, Martínez fue captado por la transmisión oficial realizando gestos de mono hacia las tribunas, mientras que Rodríguez habría dirigido insultos raciales a un recogepelotas. Parte del episodio fue registrado por el influencer Bonfa Tennis, cuyas imágenes se transformaron en una prueba clave.

Tras la derrota por 7-6 (4), 6-7 (6) y 10-2, Martínez y Rodríguez abandonaron el club. Sin embargo, la organización del torneo, a cargo del Instituto Deportes, solicitó la intervención de la Policía Militar de Santa Catarina, que logró localizarlos en un hotel de la ciudad y procedió a su detención.

Las autoridades actuaron bajo la Ley n.º 7.716/89, que desde 2023 equipara la injuria racial al delito de racismo en Brasil. Esta normativa considera el hecho como imprescriptible y no excarcelable bajo fianza, con penas que van de dos a cinco años de prisión, además de multas. De acuerdo a la información oficial, Martínez, de 36 años, fue arrestado en primera instancia, mientras que Rodríguez, de 35, quedó detenido luego de que la víctima y un testigo ampliaran la denuncia en la comisaría.

“Se llamó a la Policía Militar. Los jugadores ya estaban en el hotel y fueron llevados a la comisaría. El atleta venezolano fue acusado de un delito grave, con pena de dos a cinco años, multa y la pérdida del premio económico obtenido en el torneo. Su compañero también fue acusado tras llamar ‘mono’ al recogepelotas”, explicó Bonfa Tennis en sus redes sociales.

El Challenger de Itajaí emitió un comunicado oficial en el que condenó enérgicamente lo ocurrido: “El incidente durante el partido de dobles provocó la intervención inmediata de la Policía Militar, que actuó conforme a la legislación brasileña. El Abierto de Itajaí repudia el racismo y cualquier forma de discriminación”.

Medios locales como Guararema News detallaron que, según testigos, Martínez “imitó a un mono y se rascó las axilas frente al público”. En tanto, señalaron que Rodríguez habría sido reconocido por las víctimas en la comisaría, lo que derivó en su arresto, pese a que inicialmente habría acudido para interiorizarse sobre la situación de su compañero.

Ambos jugadores permanecen detenidos y el proceso judicial continuará en las próximas horas, con posibles consecuencias deportivas adicionales. Martínez y Rodríguez ocupan actualmente los puestos 108 y 162 del ranking mundial de dobles, respectivamente, y podrían enfrentar sanciones por parte de organismos internacionales del tenis.

El Challenger de Itajaí, que se disputa por primera vez en esta edición 2026 y es de categoría 75, reparte 107 mil dólares en premios. La dupla Martínez-Rodríguez había llegado como la preclasificada número uno del torneo y había accedido a cuartos de final tras vencer en su debut a Juan Carlos Aguilar y Federico Zeballos.

El episodio vuelve a poner en foco la lucha contra el racismo en el deporte brasileño, donde en los últimos años se endureció el marco legal para sancionar este tipo de conductas, incluso dentro de competencias deportivas internacionales.