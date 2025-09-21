El presidente Javier Milei, durante el acto de lanzamiento de su campaña presidencial en Córdoba, desmintió una vez más la veracidad de los audios en los que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), denuncia coimas vinculadas a laboratorios. En su discurso, el mandatario afirmó que las grabaciones no eran auténticas y que habían sido generadas por inteligencia artificial. Además, criticó duramente al periodista Jorge Rial, quien fue el encargado de difundir los audios.

Declaraciones de Javier Milei

"Los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta", declaró Milei, refiriéndose al periodista. En un tono desafiante, el presidente añadió: "Nos acusan de corrupción, pero ellos son los que tienen condenados por robar la plata de Vialidad Nacional. Este es el verdadero problema del país", en clara referencia al kirchnerismo.

A lo largo de su discurso, Milei continuó señalando que la oposición recurría a mentiras y calumnias para frenar el avance de su gobierno. A pesar de los ataques, destacó los logros económicos alcanzados durante su mandato, como el ordenamiento de las cuentas públicas, el control de la inflación y la reducción de la pobreza. "Argentina es uno de los cinco países con equilibrio fiscal, algo que nunca se había logrado en la historia", afirmó.

El presidente también se mostró optimista sobre la recuperación económica del país, destacando que la pobreza ha bajado del 57% al 30% desde que asumió el gobierno. "Salieron de la pobreza 12 millones de argentinos", aseguró Milei, quien agregó que aún queda trabajo por hacer, pero que el rumbo es el correcto.

En relación con la seguridad, elogió la gestión de la ministra Patricia Bullrich, quien, según Milei, logró reducir drásticamente los piquetes en el país. “Cuando llegamos, había 9 mil piquetes al año, hoy no hay ninguno”, remarcó el presidente.

Milei, además, hizo hincapié en las reformas estructurales que su gobierno ha implementado, en especial las desregulaciones. "Somos el gobierno más reformista de la historia", afirmó, y destacó la labor del ministro Federico Sturzenegger, quien, según el mandatario, ha liderado más de 9 mil desregulaciones en 20 meses.

El presidente cerró su discurso con un mensaje de unidad y reafirmó su compromiso con el modelo económico liberal. “La Argentina próspera es liberal. Estamos a mitad de camino. Les pido que sigan apoyando este cambio. El esfuerzo vale la pena", concluyó Milei, acompañado por su hermana Karina, la ministra Bullrich y otros miembros del gobierno.

En este acto en Córdoba, el presidente dejó claro que la "ola de la libertad"es imparable, y que su gobierno seguirá luchando contra las mentiras y los intentos de boicot de la oposición.

