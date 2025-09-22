El presidente Javier Milei expresó su “enorme agradecimiento” al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y al presidente Donald Trump, por el respaldo ofrecido al pueblo argentino en medio de la incertidumbre financiera tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY, ¡Viva La Libertad Carajo!”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, Bessent aseguró que el Departamento del Tesoro estadounidense está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar al gobierno argentino. Entre las medidas mencionadas se incluyen líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria.

El funcionario destacó la importancia estratégica de Argentina en América Latina y ratificó su confianza en las reformas económicas impulsadas por Milei, señalando que “las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también manifestó su agradecimiento a Bessent y al Tesoro: “Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”.

La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros locales. Los bonos soberanos argentinos bajo ley de Nueva York registraron subas que oscilaron entre el 3,21% y el 5,09%, destacándose las series Global 35 (+4,88%), Global 41 (+5,09%) y Global 46 (+5,02%).

El riesgo país, medido por el índice EMBI+ Argentina de JP Morgan, cayó 116 puntos hasta las 1.340 unidades, lo que representó un descenso de casi el 8% en el inicio de las operaciones, reflejando la confianza de los inversores ante el anuncio del Tesoro estadounidense.

Milei y Caputo se reunirán este martes con Scott Bessent en Nueva York, en el marco del viaje oficial para participar de la Asamblea General de la ONU, en busca de consolidar mecanismos de apoyo financiero y afianzar la estabilidad económica del país.