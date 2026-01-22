El presidente de la Nación, Javier Milei, aprovechó su participación en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) para reunirse y fotografiarse con Gianni Infantino, máximo dirigente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en un gesto que coincide con una avanzada del Gobierno argentino contra la AFA dirigidos por Claudio “Chiqui” Tapia. La foto, que muestra al mandatario nacional y a su hermana —la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— junto a Infantino sonriendo con pulgares arriba, circuló mientras el Ejecutivo intensifica medidas legales y administrativas contra la conducción de la entidad futbolística.

La ofensiva del Gobierno apunta a investigaciones judiciales y revisiones contables que involucran a la AFA y a su presidente por presuntas irregularidades en la gestión de fondos, incluida una causa por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en la que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante por la Justicia. Paralelamente, la Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la AFA y a la Superliga a presentar balances contables pendientes de varios años.

El contexto de esta imagen internacional se da en medio de un clima de tensión entre el Ejecutivo y la AFA, que en el pasado reciente ha resistido cambios propuestos por el Gobierno, como la introducción de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. La gestión libertaria ha combinado presión judicial y controles administrativos para ejercer mayores exigencias sobre la asociación, aunque fuentes oficiales también han descartado, por ahora, una intervención directa de la AFA al estilo de una intervención estatutaria tradicional.

Desde el entorno gubernamental se interpreta la fotografía con Infantino como un mensaje político e institucional, enviando señales sobre el vínculo del Ejecutivo con las estructuras futbolísticas internacionales y, al mismo tiempo, marcando diferencias con las conducciones locales que hoy están bajo investigación en Argentina.