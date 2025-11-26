Con las tardes cálidas ideales para disfrutar de una merienda en la plaza, en familia o con amigos, Bárbara Brevieri brindó una receta fácil y rápida para compartir. La cocinera sanjuanina visitó el clásico segmento Yo Cocino del programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López por HUARPE TV (canal 19.2 de la TDA y por Kick), para enseñar paso a paso cómo hacer scones dulces en pocos minutos.

Bárbara contó que con la receta se obtiene alrededor de 20 piezas. Los ingredientes que necesitan son: 500 gramos de harina, 20 gramos de polvo para hornear, una pizca de sal, 135 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca fría, además de esencia de vainilla, ralladura de limón, un huevo y 130 mililitros de crema de leche. La clave está en que la manteca esté bien fría, ya que esto determina la textura final del scone.

En cuanto a la preparación, la cocinera explicó que los ingredientes secos deben mezclarse con la manteca usando una espátula, cornet o cuchara, hasta lograr un arenado. Además, recomendó evitar el contacto directo con las manos para que la manteca no se derrita. Cuando se agregan los ingredientes líquidos, la masa solo debe unirse: "No se amasa, para evitar activar el gluten", resaltó.

Para el armado, Bárbara dijo que se estira la masa dejándola gruesa, lo que permite que los scones crezcan mejor en el horno. Antes de cocinarlos, es útil llevarlos al freezer durante unos 30 minutos para que mantengan la forma. Luego pueden pincelarse con leche y espolvorearse con azúcar para darles brillo y un toque crocante.

El horneado es rápido: entre 10 y 15 minutos, dependiendo del tipo de horno. En jornadas de calor, una opción es preparar y cortar los scones, dejarlos listos en el freezer y hornearlos más adelante cuando la temperatura sea más baja.

Una vez que salen del horno, deben enfriarse. Bárbara propuso varias opciones para acompañarlos: “Se pueden servir con mermeladas, queso crema o cualquier untable dulce”, explicó.

Esta receta es sencilla de preparar y se convierte en una propuesta ideal para compartir en familia durante la merienda o en cualquier momento del día.