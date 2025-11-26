La herida del descenso todavía duele en Concepción y la reconstrucción recién empieza. En medio de ese contexto difícil, una de las primeras voces en despedirse fue la de Nicolás Tijanovich, quien utilizó sus redes sociales para confirmar su salida de San Martín y compartir un mensaje cargado de gratitud, autocrítica y afecto por el club y la provincia.

El delantero, que llegó como una de las apuestas fuertes de la temporada, acompañó su posteo con una foto en la que se lo ve vistiendo los colores verdinegros. Allí, expresó un sentido texto dirigido a los hinchas, compañeros y trabajadores de la institución. “Hoy me toca despedirme de este club que me abrió las puertas, que me ayudó a seguir creciendo como jugador y persona”, escribió, reconociendo que su paso por San Martín dejó marcas más allá de lo deportivo.

El descenso, consumado tras una campaña irregular y un final angustiante, fue el eje de la autocrítica del futbolista. “No pudimos cumplir el objetivo y el deseo que teníamos todos, por eso les pido disculpas a cada hincha”, afirmó. Sus palabras se enmarcan en un momento en que el plantel comienza a desarmarse y la dirigencia analiza cómo rearmar el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional.

Tijanovich también destacó la actitud del grupo en la recta final del campeonato: “Me quedo con la entrega y valor en el camino recorrido, eso nos llevó a luchar hasta el final”. En varias oportunidades, el atacante fue parte de los partidos decisivos en los que San Martín buscó sostener su lugar en la categoría, y su mensaje deja entrever la frustración por el desenlace.

En otro tramo de la despedida, el jugador dedicó palabras afectuosas para quienes lo acompañaron en su estadía en San Juan. “Gracias a cada persona que me brindó su apoyo, sepan que dejé todo de mí por este club”, escribió, reforzando la idea de entrega y compromiso. “Guardaré estos recuerdos en mí para siempre, conocí gente maravillosa y una ciudad hermosa”, continuó, cerrando su mensaje con una referencia explícita al club: “Gracias @casanmartinsj”.

Su despedida deja en Concepción una sensación agridulce: la de un jugador que no pudo coronar su esfuerzo con la permanencia, pero que supo ganarse el respeto de muchos hinchas.