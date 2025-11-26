Personal de la Unidad Rural N°3 y N°4 llevó adelante este martes una serie de allanamientos en Sarmiento y Caucete tras denuncias anónimas que alertaban sobre la venta de animales autóctonos y especies protegidas. Luego de varias tareas investigativas, los operativos arrojaron resultados positivos con el rescate de más de 70 ejemplares y la aprehensión de tres personas.

Secuestraron seis tortugas que estaban en cautiverio y eran ofrecidas para la venta.

Según fuentes policiales, durante los procedimientos se recuperaron 50 pichones de catas argentinas, seis tortugas terrestres, cinco benteveos y diez tramperos utilizados para la captura ilegal de aves. Dos hombres quedaron detenidos: Diego Leonardo Ariza Andino, de 45 años, domiciliado en San Martín; y Víctor Hugo Mereles Moreno, de 27 años, con residencia en Media Agua, Sarmiento.

en uno de los allanamientos fue secuestrada esta escopeta marca Rubi Extra.

En los domicilios también se secuestraron otros elementos de interés, entre ellos un arma larga marca Rubi Extra, industria argentina, serie N°13512. Además, hallaron una montura completa, compuesta por casco chileno de chapa, tabla roja, pellones de lana y accesorios de distintos colores. Esta montura figuraba en una causa por hurto radicada en la Comisaría 8°, por lo que luego fue devuelta a su propietario. Por este hallazgo quedó aprehendida de manera domiciliaria Daniela Pamela Leguiza Moreno, de 30 años.

Entre las aves secuestradas había 50 pichones de catas argentinas, cinco benteveos, además de diez tramperos.

Desde Ambiente provincial intervino personal de la Dirección de Tenencia Responsable, quienes trasladaron a las especies recuperadas a un centro veterinario para su evaluación. Luego serán depositadas en el Parque Faunístico para su recuperación y futura liberación, activándose el protocolo de rigor para fauna protegida.

la montura y los pellones secuestrados fueron reconocidos y devueltos a su dueño.

Los procedimientos quedaron vinculados a actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 98° y 206° de la Ley 941-R, a disposición de los Juzgados de Paz de Sarmiento y Caucete. En paralelo, la UFI Flagrancia y Delitos contra la Propiedad investiga la causa por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil (art. 189 bis del Código Penal) y el hurto relacionado a la montura secuestrada.