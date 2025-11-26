Un tribunal peruano dictó este miércoles una condena de 14 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra, quien gobernó el país entre 2018 y 2020. La sentencia se basó en su responsabilidad en delitos de cohecho pasivo en los casos conocidos como 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', ocurridos durante su etapa como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

El fallo judicial impuso seis años de cárcel por el caso 'Lomas de Ilo' y ocho años por el 'Hospital de Moquegua'. Además, Vizcarra deberá cumplir una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de nueve años y pagar una multa equivalente a 94.900 soles (aproximadamente 24.300 euros).

Durante la lectura de la sentencia, la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, afirmó que “se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal” del exmandatario en la comisión de los delitos que se le imputaban, por lo que “debe ser pasible de una sanción penal”.

En respuesta a la condena, Martín Vizcarra expresó en su cuenta de la red social X que “no es justicia, es venganza”. Aseguró que la sentencia responde a su enfrentamiento contra lo que denominó “el pacto mafioso” y agregó: “Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”.