Trump advirtió que el autor del tiroteo cerca de la Casa Blanca pagará un precio muy alto
POR REDACCIÓN
Dos miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos perdieron la vida a raíz de un tiroteo ocurrido este miércoles en Washington D.C., a pocos metros de la Casa Blanca. El agresor, quien también resultó herido de gravedad durante el ataque, ha sido detenido y puesto bajo custodia. Una vez advertido lo sucedido, Donald Trump utilizó su red social para pronunciarse desde Florida, donde se encuentra actualmente.
"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, que resultaron gravemente heridos y ahora se encuentran en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto", dijo el presidente de Estados Unidos, previo a conocerse que los oficiales habían muerto.
Luego, agregó: "Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional, y a todo nuestro personal militar y de Fuerzas de Seguridad. Estas son realmente grandes personas", a través de su perfil en Truth Social. Y concluyó: "Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los que están asociados a la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes".
Una de las principales preguntas alrededor de lo acontecido es si el tirador intentaba apuntar a la Casa Blanca, aunque el presidente no estuviera allí. Por ahora, se desconoce esa información, pero la investigación avanza en pos de saber por qué el asesino obró de esta manera.
