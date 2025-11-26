Dos miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos perdieron la vida a raíz de un tiroteo ocurrido este miércoles en Washington D.C., a pocos metros de la Casa Blanca. El agresor, quien también resultó herido de gravedad durante el ataque, ha sido detenido y puesto bajo custodia. Una vez advertido lo sucedido, Donald Trump utilizó su red social para pronunciarse desde Florida, donde se encuentra actualmente.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, que resultaron gravemente heridos y ahora se encuentran en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto", dijo el presidente de Estados Unidos, previo a conocerse que los oficiales habían muerto.

Luego, agregó: "Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional, y a todo nuestro personal militar y de Fuerzas de Seguridad. Estas son realmente grandes personas", a través de su perfil en Truth Social. Y concluyó: "Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los que están asociados a la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes".

Publicidad

Una de las principales preguntas alrededor de lo acontecido es si el tirador intentaba apuntar a la Casa Blanca, aunque el presidente no estuviera allí. Por ahora, se desconoce esa información, pero la investigación avanza en pos de saber por qué el asesino obró de esta manera.