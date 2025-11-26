Con la temporada de verano 2026 acercándose, Mercado Pago anunció una función que permitirá a los turistas argentinos realizar pagos en Brasil usando pesos argentinos directamente desde la aplicación, sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas.

La herramienta, denominada “Pagar con Pix”, se activará de forma progresiva en la app durante las próximas semanas. Permitirá abonar en reales aprovechando el sistema de pagos instantáneos más popular de Brasil, utilizando el saldo en pesos disponible en la cuenta digital.

Cómo funciona

los usuarios podrán realizar pagos en una amplia red de comercios brasileños que incluyen supermercados, restaurantes, bares, tiendas y pequeños negocios, simplemente escaneando un código QR con la app de Mercado Pago, similar a la dinámica habitual de la plataforma.

Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica, destacó que “seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil. Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios porque Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos al momento de planear sus vacaciones”.

Esta innovación se suma a otras integraciones regionales de la fintech: actualmente, en Uruguay los usuarios pueden pagar escaneando QR con Mercado Pago, y los turistas brasileños pueden abonar con Pix en comercios argentinos que utilizan la terminal Point Smart.

Con esta nueva función, Mercado Pago impulsa la comodidad y seguridad en los pagos internacionales, eliminando la necesidad de cambiar moneda física o depender de tarjetas, lo que representa un avance significativo para los viajeros argentinos que eligen Brasil como destino.