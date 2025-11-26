El Gobierno de San Juan anunció que entregará la tradicional caja navideña a familias en situación de vulnerabilidad. Según informó el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, la distribución se realizará del 15 al 23 de diciembre, periodo en el que las familias sanjuaninas podrán retirar sus módulos.

“Ya se ha hecho la definición y la licitación ya está en marcha. La idea es poder entregarlo lo más antes posible entre el 15 y 23 de diciembre”, señaló Platero, quien explicó que el objetivo es completar la entrega antes de la celebración de Nochebuena.

El ministro indicó que la prioridad serán los hogares en situación de mayor necesidad. “El gobernador nos pidió ayudar a quienes por sí solos no pueden acceder a estos alimentos para que puedan brindar en la noche navideña como una garrapiñada, un turrón, un pan dulce, para que las familias puedan tenerlos en sus mesas”, expresó.

En cuanto a la cantidad de cajas navideñas, Platero aseguró que el operativo alcanzará a aproximadamente 70.000 personas. Además, informó que también se distribuirán módulos a asociaciones y agrupaciones que trabajan con sectores sociales humildes, con el fin de ampliar el alcance de la asistencia.

Según explicó Platero, la entrega se realizará a través de la Subsecretaría de Asistencia Social, mediante el sistema Priset, destinado a los beneficiarios identificados por la cartera social como familias en situación de vulnerabilidad.

Con este operativo, el Gobierno provincial busca garantizar que las familias con mayores necesidades puedan acceder a los productos tradicionales de las fiestas para celebrar la Nochebuena con una mesa navideña completa.