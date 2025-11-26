Volkswagen Argentina lanzó oficialmente el Nuevo Taos, un SUV que se incorpora a la familia SUVW con un profundo rediseño y avances significativos en tecnología y seguridad. Este modelo, que ahora se fabrica en México, ya está disponible en la red oficial de concesionarios del país, consolidándose como una de las opciones más completas dentro del segmento C.

El vehículo mantiene sus tres versiones tradicionales —Comfortline, Highline y Highline Bitono—, pero incorpora una actualización sustancial en conectividad, equipamiento, asistencias a la conducción y estética. El Taos está pensado para un público familiar y urbano que valora la tecnología, la seguridad y el confort, así como para quienes buscan un auto versátil para viajes.

Entre las principales innovaciones destaca el sistema “Mi VW Connect”, que ofrece funciones avanzadas de conectividad y acceso a diversas aplicaciones, integrando al conductor con el vehículo en tiempo real.

En materia de diseño, el Nuevo Taos presenta un exterior con líneas más definidas y un estilo más sofisticado. Se destacan una nueva parrilla, paragolpes rediseñado y faros delanteros con tecnología IQ Light. Además, suma llantas de aleación renovadas, barras de techo y una barra LED continua que une los faros traseros junto con un logo trasero iluminado.

El interior también fue renovado: cuenta con un tablero actualizado, materiales mejorados y una pantalla central semiflotante de 10 pulgadas equipada con el sistema VW Play Connect. La iluminación ambiental ahora ofrece 10 colores diferentes, y el volante multifunción con levas de cambio está presente en todas las versiones.

Desde la versión más accesible, el Taos ofrece un completo paquete digital que incluye un Active Info Display de 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y un cargador inalámbrico para celulares. También incorpora climatizador automático de dos zonas con salidas para las plazas traseras, acceso sin llave KESSY y nuevos puertos USB-C tanto delanteros como traseros.

El motor elegido es el conocido 1.4 TSI con una potencia de 150 CV y 250 Nm de torque, ahora acoplado a una nueva transmisión automática Tiptronic de 8 velocidades que mejora la eficiencia y reduce el consumo de combustible.

En cuanto a la conducción y el confort, todas las versiones incluyen el sistema “Driving Mode Selection” con cuatro perfiles de manejo —Normal, Deportivo, Ecológico e Individual— que ajustan parámetros como acelerador, transmisión, dirección y climatización. Según la versión, el equipamiento puede sumar techo panorámico, asientos eléctricos, un sistema de sonido digital con subwoofer y selector de perfiles de conducción.

La seguridad también dio un salto importante respecto al modelo previo. El Nuevo Taos incorpora seis airbags y control de estabilidad ESP en todas las versiones, junto con un completo paquete de asistentes a la conducción (ADAS) disponible en las variantes Highline, posicionándolo entre los SUV más seguros de su segmento.

Versiones y precios oficiales en Argentina

Comfortline 250 TSI AT – $54.200.000: incluye llantas de 18”, faros IQ Light, sensores y cámara, cargador inalámbrico, VW Play Connect, interior renovado y control crucero adaptativo.

Highline 250 TSI AT – $61.700.000: añade llantas de 19”, parrilla LED frontal iluminada, techo panorámico, sistema de sonido con subwoofer y más asistentes ADAS.

Highline Bitono 250 TSI AT – $62.500.000: destaca por los contrastes en negro para techo y espejos, llantas exclusivas y detalles estéticos únicos.

El Nuevo Taos está disponible en seis colores, con la versión Bitono combinando Blanco Puro o Gris Ártico con techo negro.

Volkswagen ofrece una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y un primer servicio bonificado. Además, la marca cuenta con contratos de mantenimiento hasta el séptimo servicio y una amplia gama de accesorios originales para personalizar el vehículo.