El Black Friday 2025 se realizará en Argentina desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre, ofreciendo cuatro días consecutivos de promociones en sectores como indumentaria, tecnología, electrodomésticos, turismo y supermercados. Esta edición llega después del movimiento generado por el CyberMonday, consolidándose como una oportunidad importante para adelantar las compras navideñas.

Durante estos días, los consumidores podrán acceder a descuentos que alcanzan hasta el 50%, además de cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados. Entre las empresas confirmadas para participar están Carrefour, Lenovo, Samsung, Nike, Puma, HP, Megatone, NH Hotels, Latam, Universal Assistance, Almundo y Plataforma 10, entre otros.

Publicidad

El origen del Black Friday se remonta a Estados Unidos, donde se celebra anualmente tras el Día de Acción de Gracias y marca el comienzo de la temporada de compras navideñas. Con el paso del tiempo, esta tradición se ha globalizado y en Argentina se posiciona como uno de los eventos comerciales más destacados del año.

Los sectores involucrados en las rebajas son variados, lo que permite aprovechar descuentos tanto para compras cotidianas como para viajes y renovación tecnológica. Sin embargo, el incremento en la actividad online durante estas jornadas también implica un mayor riesgo de fraudes digitales.

Publicidad

Según la Dirección Nacional de Ciberseguridad, el phishing representa el 31% de los incidentes reportados en el país, siendo la modalidad de ataque más frecuente. Por ello, se recomienda a los usuarios extremar precauciones al realizar sus compras para evitar caer en estafas.