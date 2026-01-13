El presidente Javier Milei confirmó que viajará este sábado a Paraguay para participar del acto formal de firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que estuvo más de dos décadas en negociación y que representa un punto de inflexión en las relaciones económicas de Sudamérica con Europa.

La visita será breve: Milei llegará a Asunción y regresará a la Argentina el mismo día, tras participar de la ceremonia, organizada por el presidente paraguayo Santiago Peña, en su calidad de anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur.

La presencia de Milei en el acto político contrasta con la ausencia de otros mandatarios, en particular la de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, que decidió no viajar, según fuentes oficiales, en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países. En cambio, sí confirmó su asistencia el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Aunque Milei estará presente en el acto, la firma formal del acuerdo quedará a cargo de los cancilleres de cada país. Por la Argentina suscribirá el documento Pablo Quirno, junto a sus pares del Mercosur y de la Unión Europea.

Del lado europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también tienen previsto asistir a la firma, tras la aprobación del acuerdo por parte de los 27 países de la UE.

El tratado, que abarca un mercado conjunto de unos 800 millones de consumidores, no entrará en vigor de inmediato: deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de los países del Mercosur y de la Unión Europea antes de su plena implementación.

Este viaje se suma a la agenda internacional de Milei, que luego se dirigirá a Davos (Suiza) para participar del Foro Económico Mundial entre el 19 y el 23 de enero, donde se espera la presencia de figuras internacionales como el presidente de los Estados Unidos.

El acuerdo Mercosur-UE representa uno de los tratados comerciales más relevantes del mundo tras más de 25 años de negociaciones, y abre nuevas oportunidades para la integración económica, reducción de aranceles y expansión de comercio entre Sudamérica y Europa.