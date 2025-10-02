Hugo Moyano, al frente del Sindicato de Camioneros, tomó una serie de decisiones contundentes al desplazar a cuatro dirigentes de su comisión directiva en medio de versiones inquietantes sobre posibles irregularidades financieras dentro del gremio.

Durante esta semana, se apartó del cargo al secretario Administrativo, Claudio Balazic, y al secretario Tesorero, Paulo Villegas. Posteriormente, también fueron desplazados el prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y otro dirigente sin identificar públicamente.

Los motivos exactos detrás de estas medidas no han sido divulgados oficialmente, pero se conoció que estarían relacionados con una denuncia judicial que investiga un supuesto fraude vinculado al hotel 15 de Diciembre, ubicado en Mar del Plata y propiedad del sindicato.

La investigación se inició el 12 de septiembre, tras una denuncia presentada en la fiscalía N°10 de Mar del Plata bajo la responsabilidad del fiscal Carlos David Bruna. Según se informó, el administrador del hotel fue expulsado del sindicato y denunciado, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión y que las irregularidades se habrían originado en la sede central del sindicato en Buenos Aires.

Entre las pruebas bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los dirigentes que fueron removidos, lo que complica aún más la situación interna del gremio.

Paralelamente a estos hechos, el sindicato anunció el cierre temporal del hotel para realizar reformas, una medida que coincide con las investigaciones en curso.

En el entorno sindical circularon rumores sobre que los cambios en la dirigencia podrían estar vinculados al ascenso de Octavio Argüello dentro del sindicato, posiblemente como sucesor designado por Moyano, quien tiene 81 años. Se especula que para consolidar esta transición, era necesario desplazar a miembros del secretariado cercanos a Pablo Moyano o que podrían haber facilitado fondos del sindicato para la gestión de Pablo en el club Deportivo Camioneros.

Incluso, trascendió que Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y enemistada con Pablo, habría sido la principal impulsora de los despidos, con la intención de eliminar a quienes, según se dice, permitieron que el club presidido por Pablo se convirtiera en una "vidriera de una buena gestión". Cabe destacar que el sábado pasado, Deportivo Camioneros logró el campeonato de la Primera C y ascendió a la Primera B Metropolitana.

La situación continúa en desarrollo y se esperan nuevas novedades en los próximos días sobre este conflicto que sacude al Sindicato de Camioneros.