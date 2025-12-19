En la madrugada de este viernes, una familia de San Juan sufrió la pérdida de su hija recién nacida, de tan solo 35 días de vida. Según informaron las autoridades, alrededor de las 3 de la mañana, la madre, Rocío Soria de 25 años, despertó para amamantar a la bebé, quien dormía junto a sus padres en la cama matrimonial.

Fuentes judiciales informaron que alrededor de las 7 de la mañana, el padre, Leandro Ocaña, también de 25 años, se levantó para ir a trabajar y encontró a su hija con el rostro de color morado y sin signos de respiración. Inmediatamente, la trasladaron en forma urgente en un vehículo particular al Centro de Salud Dr. Cantoni, ubicado frente al Hipódromo, donde ingresó a las 7.40.

El personal de enfermería realizó maniobras de reanimación sin éxito, constatándose el fallecimiento de la menor. Tras el hecho, se hizo presente en el lugar personal de Fiscalía, junto a miembros de la Brigada y de Policía Científica.

La médica legista, Dra. Ferreyra, examinó el cuerpo y no detectó signos de violencia ni indicios de criminalidad. El cadáver fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente. Paralelamente, Policía Científica realizó pericias en el domicilio de la menor y se tomaron declaraciones a familiares, además de realizar encuestas ambientales y vecinales.

La causa está a cargo del fiscal Dr. Francisco Nicolía, con la asistencia del ayudante fiscal Dr. Adrián Elizondo Sierra. En el procedimiento también participaron los oficiales Ricardo Villalba y Carlos Morán. Por el momento, se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas del deceso de la bebé.