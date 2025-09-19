Brad Everett Young, reconocido actor de Grey’s Anatomy y destacado fotógrafo, perdió la vida el 14 de septiembre de 2025 a los 46 años tras un grave accidente automovilístico en la autopista 134, en Los Ángeles, California.

Según las autoridades, Young conducía solo cuando su vehículo fue impactado por otro automóvil que circulaba en sentido contrario. El choque ocurrió durante la noche y resultó fatal para el artista, quien murió en el acto debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el conductor del otro vehículo sobrevivió y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Brad Everett Young se destacó no solo por su carrera como actor, sino también por su labor como fotógrafo y promotor del arte. Esta versatilidad le permitió conectar con un amplio público, mostrando su talento tanto frente a las cámaras como detrás del lente.