A menos de cinco meses del inicio del Mundial 2026, la fiebre mundialista ya bate récords. La FIFA informó que durante la primera fase de venta de entradas se registraron más de 500 millones de solicitudes, una cifra histórica para el deporte a nivel global.

El período de inscripción estuvo abierto durante 33 días, entre el 11 de diciembre y el 13 de enero, y promedió unas 15 millones de solicitudes diarias. Todas fueron validadas con tarjetas de crédito diferentes, según detalló el organismo.

De acuerdo al informe oficial, se recibieron pedidos desde todos los países y territorios que conforman las 211 federaciones miembro de la FIFA, lo que confirma el alcance planetario del evento que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de los países anfitriones, las naciones con mayor cantidad de solicitudes fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia, reflejando el fuerte interés de las principales potencias futbolísticas.

El partido más requerido en esta etapa fue Colombia–Portugal, programado para el 27 de junio en Miami. También se ubicaron entre los cinco encuentros con mayor demanda la final del 19 de julio en Nueva York y el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

“500 millones de solicitudes en poco más de un mes es una auténtica declaración de intenciones a escala mundial”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Tras el cierre de la inscripción, la entidad revisará que todos los pedidos cumplan con la normativa vigente. En caso de que la demanda supere la disponibilidad, las entradas serán asignadas mediante un sorteo aleatorio.

Quienes no resulten favorecidos tendrán otra oportunidad en la fase de venta de última hora, que se realizará cerca del comienzo del torneo y funcionará por orden de llegada.

Por último, la FIFA aclaró que obtener una entrada no garantiza el ingreso a los países sede y recomendó iniciar con anticipación los trámites de visa. En el caso de Estados Unidos, los hinchas podrán acceder próximamente a un sistema de citas prioritarias denominado FIFA PASS.