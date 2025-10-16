Ace Frehley, guitarrista fundador de la icónica banda Kiss y una figura fundamental en la historia del rock, falleció a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por un accidente doméstico.

El músico fue internado hace dos semanas y permaneció conectado a un respirador artificial, sin mostrar mejoría en su estado, según informaron fuentes cercanas a TMZ, portal estadounidense que dio la noticia.

“La familia tomó la difícil decisión de apagar su respirador”, comunicó el medio, confirmando así su fallecimiento.

Apodado “The Spaceman”, Frehley formó parte del grupo original junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Su estilo distintivo en la guitarra y su imagen única fueron clave en la primera etapa de Kiss desde su creación en 1973 hasta su salida en 1982.

Tras dejar la banda, lanzó su proyecto solista llamado Frehley’s Comet y regresó a Kiss para la gira de reunión en 1996, permaneciendo hasta 2002.

Entre los clásicos en los que su guitarra dejó huella se encuentran himnos como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made for Lovin’ You”. En su carrera individual se destacó con temas como “New York Groove” y “Into the Night”.

Si bien Kiss no emitió un comunicado oficial hasta el momento, las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y despedida de fanáticos y colegas que reconocen a Frehley como una leyenda del rock.