Luis Fernando Agüero, el motociclista que había resultado gravemente herido en un choque ocurrido el 25 de diciembre en Chimbas, falleció este lunes por la tarde, según confirmó el fiscal Francisco Nicolía a DIARIO HUARPE. El joven permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson y su estado de salud era crítico desde el día del siniestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15 de la mañana de Navidad sobre calle Oro, a la altura de calle San Juan. De acuerdo a la reconstrucción de la Fiscalía, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, Marcelo Jaime, circulaba de manera antirreglamentaria, ocupando el centro de la calzada e invadiendo parcialmente el carril contrario. Al llegar a la intersección, realizó un giro hacia la derecha sin señalizar la maniobra.

En ese momento, Agüero se desplazaba por el lugar a bordo de una motocicleta Keller 110 cc. El impacto se produjo contra el lateral derecho de la camioneta, lo que provocó que el motociclista saliera despedido, derrapara varios metros sobre el asfalto y terminara golpeando contra un sifón. Tras el choque, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga y dejó a la víctima gravemente herida sobre la calzada.

El siniestro quedó registrado por las cámaras del Cisem, lo que permitió avanzar en la identificación del rodado involucrado. Horas después, Jaime se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 17ª junto con la camioneta.

La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales. Este lunes, antes de conocerse el fallecimiento, la Justicia había imputado a Jaime por el delito de lesiones graves culposas y le otorgó la libertad bajo ciertas restricciones, tras la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de ocho meses.

Con la confirmación de la muerte de Agüero, la causa dio un giro y la situación procesal del imputado podría agravarse en las próximas horas. La Fiscalía evalúa reformular la imputación y no se descarta que el delito sea recaratulado como homicidio culposo agravado, lo que habilitaría un nuevo pedido de detención.